وزارة الخارجية تدعو التونسيين المتواجدين بالنيجر والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن للتواصل مع البعثة الدبلوماسية بواغادوغو عاصمة بوركينافاسو

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها تتابع بصفة مستمرة، وبالتنسيق مع سفارة تونس بواغادوغو (عاصمة بوركينافاسو)، وضعية أفراد الجالية التونسية بجمهورية النيجر الشقيقة، وذلك على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدها هذا البلد.



ودعت الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، التونسيّين المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس، إلى التواصل مع البعثة الدبلوماسية التونسية بواغادوغو، لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال.





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كما جاء في بلاغ الخارجية أنه بإمكانهم التواصل مع سفارة الجمهورية التونسية بواغادوغو على الأرقام التالية:



هاتف قار: 0022625376237

هاتف جوّال: 0022655463848



وكانت تونس أعربت يوم 26 جويلية 2023 عن أنها "تتابع بكل انشغال ما تشهده الساحة النيجرية من تطورات خطيرة بعد محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة، في حركة مناهضة للنظام الدستوري".



وطالبت في بيان بالمناسبة كل الأطراف المعنية، باحترام الشرعية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر الشقيقة، حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسوأ ويدخل البلاد في نفق التوتر والتصعيد ويزيد من عدم استقرار المنطقة التي تشهد أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.

