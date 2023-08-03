Babnet

وزارة الأسرة تطلق طلب عروض وطني لإنجاز دراسة حول أسباب الطلاق في المجتمع التونسي "من منظور متعدّد الأبعاد"

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 17:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الخميس، عن طلب عروض وطني متعلق بإنجاز دراسة حول أسباب الطلاق في المجتمع التونسي "من منظور متعدد الأبعاد".

ويتعين على الراغبين في المشاركة في طلب العروض إرسال عروضهم حصريا عبر منظومة الشراء العمومية على الخط (Tuneps) وسحب كراس الشروط مجانا عبر الموقع الالكتروني www.tuneps.tn

...

وتُغلق المشاركة في طلب العروض عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "tuneps" يوم الإثنين 21 أوت 2023 على الساعة العاشرة صباحا.

ويمكن الاطلاع على مزيد التفاصيل حول طلب العروض وإجراءات إيداع ملف المشاركة من خلال الرابط التالي:

https://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2023/08/ao-03-2023-1.pdf






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270962


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 03 أوت 2023 | 16 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:13
12:33
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
34°-25
30°-25
31°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23298,0

  • (3 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37564 DT        1$ =3,08261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 août)   1464,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*