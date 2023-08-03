وزارة الأسرة تطلق طلب عروض وطني لإنجاز دراسة حول أسباب الطلاق في المجتمع التونسي "من منظور متعدّد الأبعاد"

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الخميس، عن طلب عروض وطني متعلق بإنجاز دراسة حول أسباب الطلاق في المجتمع التونسي "من منظور متعدد الأبعاد".



ويتعين على الراغبين في المشاركة في طلب العروض إرسال عروضهم حصريا عبر منظومة الشراء العمومية على الخط (Tuneps) وسحب كراس الشروط مجانا عبر الموقع الالكتروني www.tuneps.tn





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