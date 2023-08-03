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وزارة التجارة تؤكد ان إيقاف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بالفرينة اجراء مطابق للتراتيب ولتنظيم السوق

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 16:43 قراءة: 1 د, 47 ث
      
أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها قرّرت إيقاف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد تبعا لإعلان هياكلها المهنية تعليق نشاط صنع الخبز بداية من 1 أوت 2023، مؤكدة ان هذا الاجراء مطابق للتراتيب الجاري بها العمل ويندرج ضمن صلاحياتها المخولة لتنظيم تزويد السوق .

واوضحت الوزارة في بلاغ لها، الخميس، أن هذا الإجراء يتم تفعيله على جميع المهنيين في القطاعات المستعملة للمواد المدعمة دون استثناء في صورة معاينة إخلالات قانونية والتوقف الظرفي أو النهائي عن النشاط وذلك حفاظا على المواد المدعمة وتفاديا لأي تلاعب محتمل باستعمالاتها ووجهتها.
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وكان المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، اعلن، امس الاربعاء، عن تنظيم وقفات احتجاجية متتالية ابتداء من الاثنين 7 أوت 2023 ولمدة 15 يوما امام مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس.

وأوضح المجمع المهني للمخابز العصرية، أن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي تبعا لقرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات الذي اتخذته، أمس الثلاثاء 1 أوت 2023، بالتعليق الفوري لبيع الفارينة الرفيعة PS-7 والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية وما سيخلفه ذلك من تداعيات على جملة الناشطين والعاملين بهذا القطاع.

يذكر أن المجمّع المهني للمخابز العصرية قد أوقف نشاط صناعة الخبز بجميع أنواعه في جميع المخابز الراجعة له بالنظر في كامل تراب الجمهورية ابتداء من أول أمس الثلاثاء 1 اوت 2023
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ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 27 جويلية 2023، الى اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف العمل باجراء تصنيف المخابز الى مصنفة وغير مصنفة، الذي يطبق منذ سنة 2011 ، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي "خط أحمر بالنسبة الى التونسيين".

ولفت سعيد، خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة، الى أن 1443 مخبزة غير مصنفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة وتتحكم في قوت التونسيين، في حين لا تتمكن 3337 مخبزة مصنفة أحيانا من توفير الكميات اللازمة من الخبز للطبقة الفقيرة.



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