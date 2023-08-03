نادي قاسم باشا التركي يجدد عقد الدولي التونسي مرتضى بن وناس الى غاية 2026

اعلن نادي قاسم باش اليوم الخميس عن تجديده لعقد لاعب المنتخب الوطني التونسي مرتضى بن وناس الى غاية 2026 وفق ما اعلن عنه الفريق التركي على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان مرتضى بن وناس سبق له تقمص زي النجم الساحلي و الاتحاد المنستيري و النادي البنزرتي قبل التحول في موسم 2021 الى قاسم باشا التركي.

وشارك مع المنتخب التونسي في 6 مباريات.