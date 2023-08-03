عرض الأزياء "وجه دقة "و حفل الفنانة سعاد ماسي يحولان المعلم الأثري بدقة إلى عالم ساحر

وكانت سعاد ماسي مرفوقة ب 5 عازفين اثثوا السهرة بعزف منفرد وبكفاءة عالية بمقطوعات موسيقية للكمان والقيتارة وغيرها فكانت فواصل رائعة بين اغاني "ماسي" ورقصها على ايقاعات ارادتها عالمية.فقد غنت بالعربية الفصحي وباللجهة الجزائرية والمصرية والفرنسية كما غنت بروح العالم من خلال اداء اغنية مترجمة لفنان امريكي واخري لفنان من الشيلي ومن بين الاغاني التى ادتها "ارسملي بلاد عنوانها الامان " ويا رب خرجنى من الظلام " ونوصيك يا قلبي"لتكون مسك ختام السهرة وباصرار من جمهور المهرجان اغنية "غير انت".وفي نفس الليلة احتضن جزء اخر من موقع دقة الاثري عرض لعالم الازياء الساحر فى تجربة جديدة حرض المهرجان على خوضها حسب ما صرح به مختار بالعاتق مدير مهرجان دقة الدولي لوكالة تونس افريقيا للانباء مضيفا ان المهرجان ادخل خلال الدورة الحالية عرض ازياء بموقع الكابتول بهدف تثمين الموقع الاثري لجلب جمهور عارضي الازياء والمولعين بالازياء. وأكد أن سفراء ووفود متعددة حضرت العرض وهو ما من شانه أن يساهم في تنويع الجماهير التى تتوافد على موقع دقة ودعم التسويق له. وابرز ايضا ان المهرجان جدد العهد مع سعاد ماسي اعتبارا للنقلة النوعية التى حققتها للمهرجان خلال عرضها الاول منذ خمسة سنوات.وقال طلال صهميم المنسق الوطنى لمشروع تونس الابداعية لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عرض الازياء "وجه دقة" انتظم بدقة فى اطار تكريس لامركزية عروض الازياء و يهدف الى تثمين الحرف اليدوية وابراز ابداعات عشر مبدعين فى الملابس والاكسسوارات بمشاركة عارضي ازياء من بلدان عديدة من العالم مذكرا ان مشروع تونس الابداعية ممول من الاتحاد الاوروبي والتعاون الايطالي وينفذ عن طريق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطنى للصناعات التقليدية . وينكب هذا المشروع منذ سنة 2020 على تطوير سلاسل القيمة فى مجال الصناعات التقليدية والموضة عبر مرافقة عدد من المبدعين .وتتواصل عروض مهرجان دقة الدولي الذى انطلق منذ 27 جويلية المنقضي الى غاية يوم 7 اوت الجاري حيث تؤثث سهرة اليوم 3 اوت الفنانة نبيهة كراولي يليها يوم 4 اوت "المربع 3 " ثم سهرة كازو يوم 5 اوت وبلطي يوم 6 اوت وظافر يوسف فى سهرة الاختتام يوم 7 اوت .