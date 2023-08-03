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المغرب يتأهل لدور 16 بكأس العالم للسيدات وخروج مفاجئ لألمانيا

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 15:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
‬‬تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم للسيدات في مشاركته الأولى بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا مستفيدا من خروج ألمانيا البطلة مرتين من دور المجموعات لأول مرة بعد التعادل 1-1 مع كوريا الجنوبية اليوم الخميس.
واحتل المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف كولومبيا المتصدرة برصيد ست نقاط، بينما ودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.
سجلت أنيسة لحماري هدف انتصار وتأهل المغرب من متابعة لركلة جزاء مرتدة قبل نهاية الشوط الأول.

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