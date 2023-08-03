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ميسي يقود إنتر ميامي الأمريكي للدور ثمن النهائي في "كأس الدوريات"

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 15:23 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الدوريات لكرة القدم بعد الفوز على أورلاندو 3-1 ضمن الدور الـسادس عشر.
وافتتح ميسي التسجيل بعد 7 دقائق من صافرة بداية المباراة، ثم أدرك أورلاندو التعادل عبر الأوروغوياني سيزار أراوخو في الدقيقة 17 لكن في الشوط الثاني استعاد إنتر ميامي التقدم بفضل ركلة جزاء ترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس بنجاح في الدقيقة51، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 72.
ومع تسجيل ميسي هدفين جديدين، يكون قد رفع رصيده مع إنتر ميامي منذ انتقاله له قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 5 أهداف في 3 مباريات بقميص فريقه الجديد الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في البطولة الأمريكية.
ويواجه إنتر ميامي منافسه /أف سي دالاس/ في تكساس في الدور ثمن النهائي يوم الأحد المقبل.
...

وتعد كأس الدوريات مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي، وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين.


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