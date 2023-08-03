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إلغاء الدورة العشرين لمهرجان طبرقة الدولي للجاز

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 09:11 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان طبرقة الدولي للجاز، عن إلغاء الدورة العشرين لهذا المهرجان التي كان من المقرر إجراؤها من 11 إلى 19 أوت 2023.

وأرجع المنظمون قرار الإلغاء إلى نقص التمويلات، حيث قالوا في بلاغ مساء أمس "بالرغم من جهودنا الحثيثة والتنازلات والمرونة الكبيرة التي قدمها فريق التنظيم، فإن نقص وانعدام التمويلات وعدم تعاون وزارتي السياحة والثقافة جعلت من المستحيل تنظيم المهرجان بمستوى يليق بشهرته الدولية".

...

وبينوا أنهم كانوا يأملون في حصول "تعاون أكبر ومرونة أكثر خاصة فيما يتعلق بالتمويل وآجاله لفائدة مهرجان طبرقة للجاز لسنة 2023 والذي كان من المبرمج أن يقدم فنانين عالميين مثل بيت سميث وبيغ دادي ويلسون وماديسون ماكفيرين وجون شانون".



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