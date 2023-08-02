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جلسة عمل بوزارة الصحة للتسريع في إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 20:05 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انعقدت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الصحة جلسة عمل خصصت لمتابعة إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان عبد العزيز الجامعي بولاية القيروان.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى الحلول التي تم اتخاذها للتسريع في الاجراءات المستوجبة للانطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال.

...

وأشرفت على جلسة العمل رئيسة ديوان وزير الصحة الهام كريم ووالي القيروان محمد بورقيبة والإطارات الجهوية وإطارات وزارة الصحة.

ويأتي مشروع بناء مشروع مستشفى الملك سلمان عبد العزيز الجامعي في إطار تعزيز التعاون في المجال الصحي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية وهو هبة من الصندوق السعودي للتنمية.


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