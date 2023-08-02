حصيلة عمل مجلس النواب ابرز محاور لقاء قيس سعيد برئيس البرلمان

تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء في قصر قرطاج برئيس البرلمان، ابراهيم بودربالة حصيلة عمل مجلس نواب الشعب الذي ختم دورته العادية الأولى في موفى الشهر المنقضي عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور.



كما تم التعرض وفق نص بلاغ لرئاسة الجمهورية ،بصفة خاصة للوظيفة التشريعية للمجلس ولجلسات الحوار التي تم عقدها مع عدد من أعضاء الحكومة.





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واكد رئيس الجمهورية ، بالمانسبة،ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في الحياة وفي العدل والحرية ورفع شتى أنواع التحديات التي يواجهها وطننا نتيجة لسياسات سابقة يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة في حق الشعب التونسي، وفي ظل تقلبات دولية متسارعة يرفض شعبنا أن يكون مجددا من ضحاياها



يذكر أنّ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة كان قد أعلن أول أمس الاثنين أن الجلسة العامة التشريعية السابعة التي عقدها المجلس يوم 31 جويلية 2023 هي آخر جلسة في هذه الدورة النيابية الاولى، وفق ما نصّت عليه مقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي.



وأكد إبراهيم بودربالة، أن البرلمان مدعو قبل انطلاق الدورة القادمة إلى وضع خطة عمل استشرافية بأهداف واضحة وآليات مدروسة يخوّلها الدستور والقانون ويتمّ تنزيلها في إطار برمجة معقولة لأعمال المؤسسة البرلمانية من شأنها توضيح الرؤية بصفة مسبّقة لدى الوظيفتين التشريعية والتنفيذية