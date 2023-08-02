كاس الملك سلمان للاندية - الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل مع النادي الصفاقسي ويودع كلاهما المسابقة مبكرا

اكتفى الترجي الرياضي بالتعادل السلبي صفر-صفر امام مواطنه النادي الصفاقسي مساء اليوم الاربعاء بملعب مدينة الملك سعود الرياضية في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12اوت الجاري.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز اتحاد جدة السعودي على الشرطة العراقي 2-1.



وودع كل من الترجي الرياضي وقبله النادي الصفاقسي المسابقة من الدور الاول حيث تحصل فريق باب سويقة على المركز الثالث بنقطتين فيما تذيل النادي الصفاقسي الترتيب بنقطة واحدة. ونجح كل من اتحاد جدة السعودي متصدر المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) والشرطة العراقي صاحب المركز الثاني ب4 نقاط في التاهل الى الدور ربع النهائي.



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