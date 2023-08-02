Babnet

وزارة الأسرة تسلم 64 مشروع إحداث رياض أطفال بكلفة 828 ألف دينار في إطار برنامج "رائدات"

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 22:05 قراءة: 0 د, 40 ث
      
سلمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ دفعة جديدة من مشاريع إحداث رياض أطفال تشمل 64 مشروعا، وفق بيان صادر اليوم عن الوزارة.

وناهزت الاعتمادات الماليّة المخصصة لهذه المشاريع في إطار برنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" 828 ألف دينار.

...

وتساهم هذه المشاريع النسائية الخاصة بإحداث رياض الأطفال في توفير 256 موطن شغل.

وتمّ إقرار هذه المشاريع ضمن دفعة جديدة تضمّ 455 إشعار موافقة على إحداث مشاريع نسائيّة تمّ تسليمها في شهر جويلية الماضي بكلفة تناهز 4.2 مليون دينار.

ويبلغ عدد المشاريع النسائيّة لإحداث رياض الأطفال المسلمّة منذ انطلاق تنفيذ برنامج "رائدات" بالشراكة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن 239 مشروعا باعتمادات جملية تناهز 2.8 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة تبلغ 956 موطن شغل.

يذكر أنّ مجموع المشاريع التي تم قبول تمويلها في إطار برنامج "رائدات" قد بلغ 2498 مشروعا باعتمادات ماليّة تتجاوز 24 مليون دينار.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270909


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:27
16:13
12:33
05:25
03:45
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
36°-27
34°-25
29°-24
32°-24
  • Avoirs en devises
    23110,2

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37522 DT        1$ =3,08428 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   1480,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*