وزارة الأسرة تسلم 64 مشروع إحداث رياض أطفال بكلفة 828 ألف دينار في إطار برنامج "رائدات"

سلمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ دفعة جديدة من مشاريع إحداث رياض أطفال تشمل 64 مشروعا، وفق بيان صادر اليوم عن الوزارة.



وناهزت الاعتمادات الماليّة المخصصة لهذه المشاريع في إطار برنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" 828 ألف دينار.





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وتساهم هذه المشاريع النسائية الخاصة بإحداث رياض الأطفال في توفير 256 موطن شغل.



وتمّ إقرار هذه المشاريع ضمن دفعة جديدة تضمّ 455 إشعار موافقة على إحداث مشاريع نسائيّة تمّ تسليمها في شهر جويلية الماضي بكلفة تناهز 4.2 مليون دينار.



ويبلغ عدد المشاريع النسائيّة لإحداث رياض الأطفال المسلمّة منذ انطلاق تنفيذ برنامج "رائدات" بالشراكة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن 239 مشروعا باعتمادات جملية تناهز 2.8 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة تبلغ 956 موطن شغل.



يذكر أنّ مجموع المشاريع التي تم قبول تمويلها في إطار برنامج "رائدات" قد بلغ 2498 مشروعا باعتمادات ماليّة تتجاوز 24 مليون دينار.