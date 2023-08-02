اختتام الدورة 11 للمهرجان الثقافي والتراثي بفطناسة

تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة 11 للمهرجان الثقافي والتراثي بمنطقة فطناسة من معتمدية سوق الاحد الذي انتظم على امتداد اربعة ايام تحت شعار "لمسة وفاء "، ببرنامج جمع بين العروض الفرجوية والسهرات الفنية الى جانب معرض وثائقي حول اعلام المنطقة.





وفي هذا السياق أوضح مدير هذا المهرجان صالح محجوب لـ"وات" ان هذه التظاهرة التي تنظمها سنويا جمعية التواصل للثقافة والتنمية بفطناسة، تهدف لإثراء المشهد الثقافي بهذه الربوع عبر تأمين سلسلة من الفقرات التي تؤثث ايام المهرجان ومنها اساسا السهرات الفنية والتراثية التي تستقطب المئات من المتابعين من قرية فطناسة و القرى المجاورة لها.



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وأضاف المصدر ذاته ان برنامج الدورة 11 للمهرجان افتتح يوم 30 جويلية المنقضي بسهرة للفن الشعبي امنها الكيلاني طليق لتخصص سهرة اليوم الموالي لفن الراب مع منعم دي ام سي، في حين كان رواد هذه التظاهرة في سهرة الامس على موعد مع عرض مسرحي لفرقة النورس بزاوية العانس، ليكون الاختتام الليلة مع عرض فرجوي نوعي ينهل من تراث الجهة في تصور للفنان فتحي زيد وبمشاركة قرابة 60 فردا من ابناء جمعية التواصل للثقافة والتنمية بفطناسة وعدد من فرسان المنطقة يقدمون 10 لوحات متنوعة تجسد عادات وتقاليد البدو في حلهم وترحالهم وتآزرهم وخصوصية أفراحهم.

كما اشار صالح محجوب الى ان فعاليات المهرجان تضمنت ايضا تنظيم معرض وثائقي بعنوان "رجال قريتي فخر واعتزاز" تم خلاله الاعتراف بالجميل لاكثر من 20 من اعلام المنطقة الذين غادروا الحياة تاركين بصمة في تاريخ فطناسة من مؤدبين وائمة ومعلمين وتجار وفلاحين