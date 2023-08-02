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كاس العالم للسيدات لكرة القدم: جاميكا تفرض التعادل على البرازيل و تبلغ الدور ثمن النهائي

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 15:19 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فرضت جاميكا التعادل السلبي على البرازيل اليوم الأربعاء لتبلغ الدور ثمن النهائي و مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في ثاني مشاركة لها فقط في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بينما كان هذا أسرع خروج لعملاق أمريكا الجنوبية من البطولة منذ 1995.
وكانت جاميكا تحتاج إلى نقطة وحيدة للتأهل ولم تهدد مرمى الفريق المنافس لكن دفاعها استبسل وكان محكما وتصدى لسلسلة من الهجمات البرازيلية في أجواء مثيرة في ملبورن.


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