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كاس العالم للسيدات لكرة القدم : المنتخب الفرنسي يفوز على بنما 6-3 و يتاهل الى ثمن النهائي

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
سجلت كاديدياتو دياني ثلاثية من بينها ركلتا جزاء لتقود فرنسا لفوز كبير 6-3 على منتخب بنما الذي يشارك لأول مرة والتأهل للدور ثمن النهائي في كأس العالم للسيدات لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وكان المنتخب الفرنسي يحتاج إلى التعادل فقط في المباراة الأخيرة بالمجموعة السادسة أمام بنما التي لم تحقق أي انتصار.
وبعد أن تلقت هدفا في الدقيقة الثانية، سيطرت فرنسا على المباراة لتهز مايلي لاكرار وليا لو جاريك وفيكي بيكو الشباك رغم اللعب بدون قائدة الفريق ويندي رينار والهدافة التاريخية أوجيني لو سومر.
ودخلت مارتا كوكس التاريخ بتسجيلها أول هدف على الإطلاق لبنما في كأس العالم للسيدات والأسرع في النسخة الحالية من البطولة بعد مرور 1:07 دقيقة فقط من ركلة حرة مذهلة من مسافة 35 مترا.
...

وبعد التأخر 5-1، أضافت يوميرا بينزون هدفا ثانيا لبنما من ركلة جزاء في الدقيقة 64.
كما قلصت لينيت سيدينو الفارق بضربة رأس في الدقيقة 87 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.




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