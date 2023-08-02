كأس الملك سلمان للأندية العربية: الكويتي أحمد العلي حكما لمباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

تم تعيين الحكم الكويتي أحمد العلي لادارة مباراة الترجي الرياضي التونسي و النادي الرياضي الصفاقسي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بمساعدة مواطنيه عبد الهادي العنزي و أحمد الصادق عباس..
.وتقام المبارة اليوم الأربعاء بملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس.
.وتقام المبارة اليوم الأربعاء بملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس.
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