كأس الملك سلمان للأندية العربية: الكويتي أحمد العلي حكما لمباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

تم تعيين الحكم الكويتي أحمد العلي لادارة مباراة الترجي الرياضي التونسي و النادي الرياضي الصفاقسي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بمساعدة مواطنيه عبد الهادي العنزي و أحمد الصادق عباس..

.وتقام المبارة اليوم الأربعاء بملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس.