بنزرت: جيل عرض " ساعة سعيدة" يحطم كل الأرقام القياسية لعدد الحضور في سهرات الدورة 40 من مهرجان بنزرت الدولي

حطم الحضور من جماهير جيل عرض " ساعة سعيدة" ليلة امس كل الأرقام القياسية في عدد الجماهير التي واكبت مختلف سهرات الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي الى حد ليلة امس ، حيث صنع الحضور من الأطفال والشباب والكهول وحتى الشيوخ الفرجة في عرض جمع كل ألوان النجاح .

فعلى المستوى التنظيمي كسبت من جديد الهيئة التسييرية للدورة التي اختارتها السلط الجهوية ببنزرت بقيادة سامي حنيني وبقية اعضاده ، الرهان بفضل التنسيق المحكم مع بقية الهياكل من مصالح امنية وحماية مدنية وبقية الهياكل ذات العلاقة الذين كانوا ليلة امس كالعادة في الموعد لتأمين سلامة الجماهير الغفيرة جدا الحاضرة والمستمتعة .

وفنيا تمكن فريق المايسترو أمين مقني الذي تركب من خيرة من الفنانين الشباب أمثال نور بن الشيخ العربي و حاتم النصري و شمس بن الشيخ العربي و عناصر الكورال الأربعة، علاوة على عشاري الفرقة الموسيقية ، من شد انتباه الاعداد الغفيرة من الحضور الذين غصت بهم مدارج مسرح المرحوم عبد الحفيظ بن عيسى من جميع الأجيال من الأطفال والشباب والكهول والشيوخ. فقد رقصوا وغنوا طيلة حوالي الساعة والنصف مع أغاني الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تابعوها لمواسم عدة وحفظوا كلماتها وموسيقاها عن ظهر قلب على غرار مسلسلات "القناص" و "ريمي" و "ماوكلي" و "شمس سطعت و الجو جميل" و "عهد الأصدقاء" و "الرمية الملتهبة" و "الكابتن ماجد" و "بينكي و برين" و "أنا و أختي" و "المحقق كونان" و "داي الشجاع" و "بابار فيل" و "سيمبا" و "أنا وأخي" و "أكاديمية الشرطة" و "إحذر ميقالو يا سوسان" و "فرسان الأرض" و "القناع الأخضر" و "باتمان" و "أبطال الديجيتال" و "بوكيمون" و "دراغون بول" و "هزيم الرعد".

وستظل عالقة في الأذهان مختلف الصور واللقطات الجميلة والمعبرة التي التقطتها عدسات الكاميرا وكل المتابعين ليلة أمس حيث أدت إلى استيقاظ ذلك الطفل الصغير " المسجون" داخل كل ام وجدة وجد وشقيق وشقيقة كبرى وهم يشاركون صغارهم من الذكور والاناث الرقص والغناء على انغام تلك المسلسلات الكرتونية بسعادة غامرة وبعفوية وفرح طفولي صادق.



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طارق