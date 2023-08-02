" حنبعل للإيجار المالي" تعتزم  إطلاق عرض شراء عمومي اختياري يستهدف 22 بالمائة من رأس مالهابطلب من صندوق " سند "

يعتزم الوسطاء بالبورصة والمساهمين في شركة " حنبعل للإيجار المالي" إطلاق عرض شراء عمومي اختياري يستهدف 22 بالمائة من رأس مالها، أي 2420000 سهم بسعر محدد بــ 5 دينارات للسهم الواحد، وذلك بطلب من صندوق " سند "، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان، أن ملف طلب الموافقة سيقدم قريبا إلى البنك المركزي وفقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

وأضافت أن قبول عرض الشراء الاختياري من قبل هيئة السوق المالية يظل معتمدا على الحصول على الموافقة المذكورة البنك المركزي التونسي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق التداول على أسهم شركة حنبعل للإيجار المالي بطلب من هيئة السوق المالية، اليوم



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الخميس 2 أوت 2023 وستكون عودة التداول بداية من يوم غد، 3 أوت 2023.

يذكر أن صندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو عبارة عن صندوق استثمارات يهدف إلى تحقيق تأثير اجتماعي وهو مخصص لدعم رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويساعد الصندوق، عبر النفاذ إلى التمويل، الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أداء دورها بالكامل كمحركات للنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص الشغل