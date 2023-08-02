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الاولمبي الباجي يتعاقد مع محمد علي الراقوبي لمدة موسمين

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 10:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي، اليوم الاربعاء، عن تعاقده مع اللاعب محمد علي الراقوبي لمدة موسمين
ويذكر ان هذا اللاعب المتكون في فريق شبيبة القيروان بامكانه اللعب في اكثر من مركز وسبق له ان تقمص عديد الفرق منها النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري في الرابطة المحترفة الاولى الى جانب احترافه خارج تونس في فريقي الميناء العراقي والاتحاد المصراطي الليبي..
ويجري نادي عاصمة السكر، حاليا، ترصا بمدينة عين دراهم تحت اشراف المدرب الجزائري نبيل نغيز، استعدادا للموسم الكروي الجديد ولا سيما الدور التمهيدي الاول من كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.
ويواجه الاولمبي الباجي، الفائز بلقب الكاس في الموسم الماضي، في هذا الدور من المسابقة القارية أبو سليم الليبي ذهابا في رادس يوم 18 او 19 او 20 اوت وايابا في ليبيا يوم 25 او 26 او 27 من نفس الشهر.


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