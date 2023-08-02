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سيدي بوزيد: الاذن بتقديم عدد من الأشخاص في شبهات فساد متعلقة ببناية المندوبية الجهوية للتربية

المساعد الاول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسبدي بوزيد والناطق الرسمي بها ،جابر غنيمي
Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 06:43 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد، مساء يوم الثلاثاء، بتقديم عدد من الأشخاص على خلفية الشكاية المقدمة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والمتعلقة بوجود شبهات فساد بخصوص بناء مقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.

وبين المساعد الاول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسبدي بوزيد والناطق الرسمي بها ،جابر غنيمي في تصريح لوات، أنها قد أذنت في مرحلة أولى لفرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد بفتح الابحاث اللازمة وتكليف عدد من الخبراء في عدة مجالات لتحديد مدى وجود اخلالات و تجاوزات، وتم توجيه مجموعة من التهم للأشخاص المذكورين تتمثل في تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالادارة.

...

يذكر أن والي سيدي بوزيد قد أذن للمثل القانوني للولاية خلال شهر أفريل الفارط بمباشرة شكاية اثر التحقيق الاداري الذي انتهى الى وجود اخلالات متعلقة ببناية المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.


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