النصر السعودي يعلن انتدابه للسينغالي سايدو ماني

أعلن النصر السعودي اليوم الثلاثاء تعاقده مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ الالماني.

ونشر النصر فيديو عبر منصة للتواصل الاجتماعي "تويتر" حمل عنوان "بصـوووووت واحد: ساديو ماني نصراوي".

واستعرض الفيديو صوت الجماهير تهتف باسم ماني الذي رد عليهم قائلا "لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب".

ويأتي انضمام ماني، البالغ عمره ‭‭‭31‬‬‬ عاما ولاعب ليفربول السابق، إلى النصر في فترة الانتقالات الحالية بعد انضمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر وسيكو فوفونا من لانس والبرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.



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وأصبحت البطولة السعودية جذابة للنجوم منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وكانت تقاري اعلامية سعودية ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الدولي السنغالي ماني سينضم لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية بعد غد الخميس.

وقالت "سينضم ماني حال جاهزيته غدا الأربعاء مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية استعدادا لخوض موقعة الزمالك المصري يوم الخميس في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية".

ويملك النصر أربع نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة متساويا مع غريمه المحلي الشباب.

ويكفي النصر التعادل في الجولة الأخيرة مع الزمالك ثالث الترتيب بثلاث نقاط ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.





