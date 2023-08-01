Babnet

إلغاء حفل آمال المثللوثي المزمع تنظيمه يوم 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 21:39 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للحمامات في دورته الـ57 عن إلغاء حفل الفنانة آمال المثلوثي المزمع تنظيمه يوم 9 أوت الجاري.
وبينت إدارة المهرجان في البلاغ ذاته، أنه بإمكان كل من اقتنى تذكرة للعرض استرجاع ثمنها عن طريق الاتصال بإدارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" بداية من يوم الجمعة 4 أوت من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء.
ويشار أنه لم يتم ذكر أسباب إلغاء حفل آمال المثلوثي في نص البلاغ.
أخبار ذات صلة:
أمال المثلوثي تلغي حفل في مدينة حيفاء المحتلة كان أثار جدلا ...


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270861


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 01 أوت 2023 | 14 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:28
16:14
12:33
05:25
03:43
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-25
38°-27
34°-26
30°-25
  • Avoirs en devises
    23180,7

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38425 DT        1$ =3,07622 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   891,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*