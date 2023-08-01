إلغاء حفل آمال المثللوثي المزمع تنظيمه يوم 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للحمامات في دورته الـ57 عن إلغاء حفل الفنانة آمال المثلوثي المزمع تنظيمه يوم 9 أوت الجاري.وبينت إدارة المهرجان في البلاغ ذاته، أنه بإمكان كل من اقتنى تذكرة للعرض استرجاع ثمنها عن طريق الاتصال بإدارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" بداية من يوم الجمعة 4 أوت من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء.ويشار أنه لم يتم ذكر أسباب إلغاء حفل آمال المثلوثي في نص البلاغ.