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"التّوانسة الكلّ مع طبرقـــة": حفل فني خيري لفائدة العائلات المتضررة من حرائق طبرقة يوم 18 أوت بمسرح فرطاج

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 20:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية، تُنظّم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالشراكة مع الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي حفلا فنيا خيريا يُحييه ثّلة من نجوم الأغنية التونسية بمعيّة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني وذلك في سهرة الجمعة 18 أوت 2023 بالمسرح الأثري بقرطاج.

وتُخصّص عائدات الحفل، حسب ما ورد في بلاغ على صفحة وزارة الشؤون الثقافية، للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة، وذلك في إطار دعم المدّ التضامني للثقافة والفن وتأكيدا على الدور الاجتماعي الذي تضطلع به وزارة الشؤون الثقافية ومؤسساتها من خلال البرامج الثقافية الوطنية الصيفيّة على غرار"شباب الجهات في مهرجاني قرطاج والحمامات"، "قرطاج في الجهات"، "شباب الأحياء في قرطاج".

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