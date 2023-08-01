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نابل: نشوب حريق كبير في غابة وادي الكبير(غابة البندق) من معتمدية بني خيار

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Publié le Mardi 01 Août 2023 - 20:13 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية بنابل التدخل لمحاصرة الحريق الذي نشب اليوم بغابة وادي الكبير التي تعرف بغابة البندق من منطقة غرداية من معتمدية بني خيار وفق ما افاد به /وات/ المدير الجهوي للحماية المدنية ،مراد المشري.
واشار المشري الى ان اسباب اندلاع الحريق ما تزال مجهولة، مبرزا ان الرياح القوية التي تهب على المنطقة ظهر اليوم " زادت في صعوبة مهمة السيطرة على الجريق ومحاصرته" قائلا بخصوص المساحة التي اتت عليها النيران " يصعب حاليا تحديد المساحة ولكنها مساحة كبيرة".
واضاف من جهة اخرى، ان 7 شاحنات تابعة للحماية المدنية من بينها شاحنات من سوسة وزغوان وتونس و 3 شاحنات و 4 جرارات تابعة لادارة الغابات تواصل التدخل للسيطرة على الحريق.
وقدر شهود عيان من منطقة غرداية ان الحريق اتي على مساحات كبيرة من الغابة تفوق" 20 هكتارا".
...

وتجدر الاشارة الى ان الحريق شب بالمنطقة التي تعرف باراضي مجموعة بني خيار والتي احدثت بها اول شركة اهلية في تونس في ديسمبر 2022.


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