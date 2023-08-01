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انهزام باريس سان جرمان وديا أمام إنتر ميلان الإيطالي (1-2)

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 16:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انهزم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم،اليوم الثلاثاء أمام إنتر ميلان الإيطالي (1-2) في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على الملعب الأولمبي الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال جولة آسيوية للفريقين تحضيرا للموسم الجديد.
وتقدم الفريق الباريسي بهدف سجله البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينيا" في الدقيقة 63، لكن الفريق الإيطالي قلب الموازين في الدقائق التسع الأخيرة، حيث حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيانو إسبوزيتو وستيفانو سينسي في الدقيقتين 81 و83.
وبذلك أخفق باريس سان جرمان في تحقيق أي فوز خلال جولته اليابانية، حيث تعادل مع النصر السعودي (0-0)، ثم خسر أمام سيريزو أوساكا الياباني (2-3)، قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم.
أما إنتر ميلان، وصيف كأس رابطة أبطال أوروبا، فقد تعادل مع النصر السعودي بهدف لمثله في مباراته الماضية خلال جولته باليابان.
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