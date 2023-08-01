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بلدية جربة ميدون تؤجل عملية إزالة الأكواخ بالشاطئ العمومي الى الخميس القادم بسبب اعتراض المصطافين

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Publié le Mardi 01 Août 2023 - 16:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أجّلت بلدية جربة ميدون بولاية مدنين تدخّلها لإزالة أكواخ المصطافين بالشاطئ العمومي الى يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب اعتراض اصحابها على هذا التدخل الذي لم يسبقه اعلام او تنبيه للمصطافين الذين رفضوا هذه العملية وتصدّوا لها خاصة أنهم قادمين من ولايات اخرى.
واعتبر أصحاب الأكواخ أن هذا التدخل يستوجب إعلاما مسبقا يستعدّون على ضوئه إمّا للمغادرة او للقيام بما من شأنه أن لا يؤثر على المشهد العام للشاطئ حسب تصريحاتهم، معتبرين أن البقاء في شاطئ عمومي يعدّ ملاذا لهم في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، سيما وان المناطق التي قدموا منها لا يوجد فيها بحر.
وحسب معتمد جربة ميدون، فإن البلدية أجّلت هذا التدخل الى يوم الخميس القادم، لإمهال المصطافين، كما علّقت لافتات اعلامية تمنع اقامة أكواخ على الشاطئ، موضحا أن مثل هذه التدخّلات تأتي في اطار مقاومة الإشغال الفوضوي للشواطئ الذي ينسحب على كل الجهات الساحلية حفاظا على الجمالية وعلى البيئة.


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