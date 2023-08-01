كاس العالم للسيدات لكرة القدم: منتخب الدانمارك يفوز على هايتي 2-صفر و يلاقي استلاراليا في ثمن النهائي

سجلت القائدة بيرنيل هاردر هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول لتهز الشباك لأول مرة بكأس العالم للسيدات وتقود بلادها الدنمارك للفوز 2-صفر على هايتي اليوم الثلاثاء والتأهل للدور ثمن النهائي.
وأنهت هذه النتيجة سجلا سلبيا طويلا لمنتخب الدنمارك الذي تأهل لآخر مرة إلى الأدوار الإقصائية عام 1995.
وبعد خسارة الصين القاسية 6-1 اليوم تصدرت إنقلترا المجموعة الرابعة وستواجه نيجيريا في برزبين يوم الاثنين المقبل بينما تلتقي الوصيفة الدنمارك مع أستراليا في سيدني.
وأنهت هذه النتيجة سجلا سلبيا طويلا لمنتخب الدنمارك الذي تأهل لآخر مرة إلى الأدوار الإقصائية عام 1995.
وبعد خسارة الصين القاسية 6-1 اليوم تصدرت إنقلترا المجموعة الرابعة وستواجه نيجيريا في برزبين يوم الاثنين المقبل بينما تلتقي الوصيفة الدنمارك مع أستراليا في سيدني.
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