كاس العالم للسيدات لكرة القدم: منتخب الدانمارك يفوز على هايتي 2-صفر و يلاقي استلاراليا في ثمن النهائي

سجلت القائدة بيرنيل هاردر هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول لتهز الشباك لأول مرة بكأس العالم للسيدات وتقود بلادها الدنمارك للفوز 2-صفر على هايتي اليوم الثلاثاء والتأهل للدور ثمن النهائي.



وأنهت هذه النتيجة سجلا سلبيا طويلا لمنتخب الدنمارك الذي تأهل لآخر مرة إلى الأدوار الإقصائية عام 1995.

وبعد خسارة الصين القاسية 6-1 اليوم تصدرت إنقلترا المجموعة الرابعة وستواجه نيجيريا في برزبين يوم الاثنين المقبل بينما تلتقي الوصيفة الدنمارك مع أستراليا في سيدني.