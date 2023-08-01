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كاس العالم للسيدات لكرة القدم: منتخب الدانمارك يفوز على هايتي 2-صفر و يلاقي استلاراليا في ثمن النهائي

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 22 ث
      
سجلت القائدة بيرنيل هاردر هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول لتهز الشباك لأول مرة بكأس العالم للسيدات وتقود بلادها الدنمارك للفوز 2-صفر على هايتي اليوم الثلاثاء والتأهل للدور ثمن النهائي.

وأنهت هذه النتيجة سجلا سلبيا طويلا لمنتخب الدنمارك الذي تأهل لآخر مرة إلى الأدوار الإقصائية عام 1995.
وبعد خسارة الصين القاسية 6-1 اليوم تصدرت إنقلترا المجموعة الرابعة وستواجه نيجيريا في برزبين يوم الاثنين المقبل بينما تلتقي الوصيفة الدنمارك مع أستراليا في سيدني.


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