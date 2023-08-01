بنزرت: تواصل الجهود لإتمام كافة مراحل الحل الفني الخاص بتأمين رفع الجسر المتحرك من جديد

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، أم الزين الطمني، اليوم الثلاثاء، بأنّ الفريق الفني المكلّف بصيانة وإعادة فتح الجسر المتحرك ببنزرت يعمل بجدّ على إتمام كافة المراحل المتعلقة بتركيز الحل الفني المؤقت الخاص بتأمين رفع الجسر المتحرك من جديد دون إشكاليات في انتظار إتمام الحل الفني واللوجستي النهائي لمختلف التداعيات التي خلفها حريق الأربعاء الفارط بالجسر.



وأوضحت المديرة الجهوية للتجهيز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم توجيه احد المحركات الإضافية المختصة في رفع الجسر الى مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة لاجراء التعديلات الفنية الضرورية والنظر في مدى تطابقه مع جهازي "مغيرات السرعة الكهربائية" المتوفرة بمؤسسة الفولاذ.





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كما يعمل حاليا هذا الفريق الفني والإداري المتكوّن من المصالح الفنية للهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ وعدد من الإطارات العليا العاملة سابقا ضمن فريق صيانة الجسر ومكاتب دراسات مراقبة، على وضع الحل الفني المقترح لضمان رفع الجسر من جديد على الأمثلة الفنية للجسر، قبل المرور للتجارب "الفنية البيضاء" على المحركات المختصة برفع الجسر، بالتوازي مع تكليف مقاولات مختصة في تهيئة وإنجاز لوحات القيادة الفنية على اقصى تقدير يوم الخميس المقبل، على ان يتم تقييم العملية قبل اتخاذ قرار المرور لمرحلة رفع الجسر من جديد، وذلك باشراف مكاتب مراقبة مختصة وبدرجة عالية من السلامة والتأمين العام للمنشأة ومستعمليها، وفق ذات المصدر.



ولاحظت الطمني أنه في إطار المعالجة الفنية النهائية لمختلف التداعيات التي خلفها الحريق، تمت منذ يوم الخميس الفارط دعوة 4 مقاولات فنية تونسية مختصة لاجراء معايناتها قبل تقديم عروضها وحلولها الفنية ومدة الإنجاز التام الى جانب العرض المالي خلال الاسبوع الجاري، مؤكدة انّ عملية الصيانة جارية بخطوات حثيثة وبمتابعة رسمية من قبل رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة التجهيز ووالي بنزرت وبقية المصالح ذات العلاقة.

يذكر أن حركة مرور المترجلين وجميع انواع العربات قد استؤنفت فوق الجسر، علاوة على تواصل اعمال تنظيف وازالة لمخلفات الحريق بتعاون مشترك بين مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية والتجهيز والحماية المدنية، مع العمل على توفير سبل الانجاز السريع للحلول الفنية والتقنية لاعادة تامين رفع الجسر ووظيفيته، وفق تصريح سابق لواي الجهة سمير عبد اللّاوي.