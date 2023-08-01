رئيسة فرع نقابة الصحفيين باذاعة "شمس اف ام" :" الوضع بالمؤسسة اصبح خانقا ومتعفنا، ولا بد من تحميل المسؤولية لكل الذين تسببوا في ذلك "

وصفت رئيسة فرع نقابة الصحفيين بإذاعة "شمس آف آم" ، خولة السليتي الوضع بمؤسستها بانه "اصبح وضعا خانقا ومتعفنا" مشددة على "ضرورة تحميل المسؤولية لكل الذين تسببوا في الوضعية الحالية التي بلغتها هذه الاذاعة المصادرة والمملوكة بنسبة كبيره للدولة.

وقالت خولة السليتي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء نقابة الصحفيين التونسيين بمقر النقابة وتناولت وضعية اذاعة "شمس اف ام" وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك مجددا السجن في مايعرف بـ"قضية انستالينغو"،انه يتم اليوم افراغ الاذاعة من أي محتوى والدفع بالصحفيين نحو تقديم "الاخبار عن بعد" مع تسجيل توقف في تقديم النشرات الاذاعية الاخبارية بعد الساعة السادسة مساء احيانا .

واضافت ان "الحوار والتواصل مع مؤسسة الرئاسة انقطع بعد تسجيل بوادر طيبة ومشجعة " داعية في هذا الصدد الى" الحسم في ملف هذه المؤسسة وعدم انتظار الحسم القضائي " الذي قد يتأخر لاشهر عديدة بعد ان استأنفت النيابة العمومية قرارا قضائيا سابقا بالتفويت في الاذاعة واحالتها للغير.

من جهتها قالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين، أميرة محمد في تدخلها ان"السلطة غير راضية عن الخط التحريري" لاذاعة "شمس أف أم" المصادرة كما هناك "ارادة لتجويع العاملين فيها " معتبرة ان "الدولة تنكل بالصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادرة وخاصة مؤسسة شمس اف ام" .



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