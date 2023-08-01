قبلي: تأسيس مجمع مصالح مشتركة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالجهة

احتضن مقر بلدية قبلي، أمس الاثنين، الجلسة التأسيسية لمجمع المصالح المشتركة "إرادة الحياة" الذي يجمع بين ثلاثة هياكل تشمل القطاع العمومي، والقطاع الخاص، إضافة الى عدد من الجمعيات والمجامع.



وأوضح ممثل مشروع "كرولات"، رفقي بالطيب، في تصريح اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجمع المصالح المشتركة "إرادة الحياة بقبلي" الذي تم تأسيسه في اطار هذا المشروع يهدف لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالجهة خاصة في قطاعي التمور والخضروات، وسيعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض الراغبين في بعث مشاريع في هذين القطاعين عبر الضمان في بعض هذه المشاريع وتمويل البعض الاخر.

وأكّد أن دعم المجمع لبعض المشاريع في قطاعي التمور والخضروات سيمكن من مزيد تثمين منتوجات الجهة والاسهام في حسن ترويجها، بما سيساعد في دعم التنمية الاقتصادية المحلية عبر اعطاء قيمة مضافة اكبر لمنتوجاتها، وفق تصوّره.



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وأضاف أن المجمع سيكون بمثابة الضامن المالي لمنخرطيه بإحدى المؤسسات البنكية بولاية قبلي، بما سيساعد الباعثين في تجاوز أكبر عقبة تعترضهم والمتعلقة اساسا بالعراقيل الادارية والمالية، مشيرا الى ان القانون الاساسي لهذا المجمع، والذي تمت المصادقة عليه أمس بإجماع أكثر من 30 منخرطا، يخوّل له تمويل منخرطيه الذين سيمثّلون الشركات الخاصة او الجمعيات او المجامع او بعض المؤسسات العمومية.

واعتبر أن توفر الضمان المالي سيشجع عددا من الباعثين او المجامع والجمعيات على تكريس بعض الافكار على أرض الواقع من أجل حسن استغلال خيرات الجهة، وتجاوز الكثير من الاشكاليات التي باتت تسجل خلال السنوات الاخيرة خاصة من حيث وفرة المنتوج وصعوبة الترويج.