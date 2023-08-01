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سعيدان: 'حوالي 120 ألف شهادة مزورة وملف لم يحترم شروط التناظر ما يُكلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار'

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 11:33 قراءة: 0 د, 49 ث
      
دعا اليوم الثلاثاء غرة أوت 2023 الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان إلى ضرورة إجراء تدقيق والتثبت في الشهائد العلمية للموظفين والعاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي وتتبع كل ما تجاوز القانون وارتكب إخلالات.

وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس، كشف عز الدين سعيدان أن عدد الشهائد المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود 120 ألف شهادة وملف، مشرا إلى أن ذلك يُكلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار.

...

وأكد سعيدان أن معلمين ومهندسين وأطباء يباشرون اليوم عملهم ويمارسون المهنة بشهائد مزورة وفق تبيره.

وتحدث عن موضوع السيارات الإدارية، وقال إن هذه السيارات تُكلف الدولة سنويا مليار دينار من المحروقات والصيانة.

وشدد على ضرورة إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها حالة بحالة، مبينا أن إنقاذ تونس ممكن وداعيا إلى وضع حد للإقتراض والتداين.

كما جدد سعيدان تحذيره من سياسة اللهث وراء القروض واصفا ذلك بأخطر سيناريو الذي قد يحمل تونس إلى العجز والدخول في دوامة نادي باريس.


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