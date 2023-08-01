سعيدان: 'حوالي 120 ألف شهادة مزورة وملف لم يحترم شروط التناظر ما يُكلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار'

دعا اليوم الثلاثاء غرة أوت 2023 الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان إلى ضرورة إجراء تدقيق والتثبت في الشهائد العلمية للموظفين والعاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي وتتبع كل ما تجاوز القانون وارتكب إخلالات.



وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس، كشف عز الدين سعيدان أن عدد الشهائد المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود 120 ألف شهادة وملف، مشرا إلى أن ذلك يُكلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار.





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