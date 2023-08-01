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بنزرت: تهيئة 8 مراكز لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 15:04 قراءة: 1 د, 17 ث
      
بلغ عدد المشاركين بولاية بنزرت في الدورة 28 للبرنامج الوطني لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج 77 تلميذا وتلميذة، تمت تهيئة 8 مراكز لفائدتهم في إطار هذا البرنامج وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية والمندوبية الجهوية للتربية، بحسب المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج ببنزرت عبد القادر اللوزي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المدارس المخصّصة للبرنامج في ولاية بنزرت هي: مدارس حي العمال بجرزونة، وسحنون 2 ودار الشباب حي النجاح بمنزل بورقيبة، و2 مارس بسجنان، والروابي ببنزرت الشمالية، و18 أكتوبر والماتلين2 براس الجبل، وابن خلدون بالعالية.
وأشار إلى إدارة الديوان أعدّت بالتوازي مع البرامج التعليمية اليومية برمجة تنشيطية ورياضية لفائدة المشاركين وأوليائهم وذلك بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للرياضة، كما انطلقت في الاعداد الجيد لتنظيم فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج حول الاستثمار ودفع التشغيل وذلك خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري أوت 2023.
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وأكّد الحرص على تهيئة كافة الظروف الملائمة لانجاح البرنامج، سواء من حيث الاطار البشري او الوسائل اللوجستية الواجبة، وذلك تحت اشراف رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت سمير عبد اللاوي على المستوى الجهوي، والرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي مركزيا.
يشار إلى أنّ أكثر من 33 ألف شخص من أبناء الجالية عادوا خلال الصيف الحالي لمسقط رؤوسهم بولاية بنزرت وذلك من إجمالي أكثر من 106 آلاف مواطنا من أصيلي الجهة يقيمون بالخارج ويتوزّعون إجمالا على فرنسا في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية ايطاليا ثم ألمانيا، وفي المرتبة الرابعة دول الخليج العربي، ثمّ بقية دول العالم، علما أنّ جملة التحويلات البريدية خلال السداسية الأولى من السنة الجارية 2023 بلغت ما يقارب 48 مليون دينار، وفق ذات المصدر.


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