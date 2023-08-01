ملعب حمادي العقربي مؤهل لاحتضان مقابلات الترجي في رابطة افريقيا لكرة القدم

أكد الوفد الممثل للاتحاد الافريقي لكرة القدم والشركة الراعية لمسابقة رابطة افريقيا لكرة القدم أن إدارة الحي الوطني الرياضي قد تجاوزت العديد من النقائص بالملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس وأن حالة العشب طيبة وهو ما يجعله مؤهلا لاحتضان مقابلات الترجي الرياضي التونسي في هذه التظاهرة التي ستدور من 20 أكتوبر الى 11 نوفمبر 2023 في شكل مقابلات ذهاب وإياب وذلك انطلاقا من الدور ربع النهائي إلى غاية الدور النهائي حسب ما اوردته اليوم الاثنين الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.





واضاف المصدر ذاته ان الوفد سجل بعض النقائص التي يجب تلافيها على غرار السبورة اللامعة لكنها لن تمنع الترجي الرياضي التونسي من إجراء مقابلاته في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.



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وكان رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء قد التقى يوم الاثنين بمقر الجامعة بالوفد بمناسبة قيامه بعملية تفقد ثانية للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. وتكون هذا الوفد من إطارات تمثل الاتحاد الافريقي لكرة القدم وخبراء وممثلين عن الشركة الراعية لمسابقة رابطة افريقيا لكرة القدم.



وأكد رئيس الجامعة خلال استقباله لكامل الوفد على ضرورة أن يحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس لقاءات الترجي الرياضي ممثل كرة القدم التونسية في رابطة افريقيا لكرة القدم خاصة أن هذا الملعب كان قد احتضن مقابلات المنتخب التونسي المندرجة في اطار تصفيات كأس العالم مشيرا الى تظافر جهود الجامعة التونسية لكرة القدم مع وزارة الشباب والرياضة ومع الإدارة العامة للحي الوطني الرياضي لتوفير مستلزمات نجاح أي تظاهرة دولية أو إقليمية تدور على التراب التونسي ومن ضمنها مقابلات رابطة افريقيا لكرة القدم.