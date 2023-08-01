تطاوين :12700 هك من المناطق السقوية العمومية والخاصة والمناطق البعلية ذات الطاقات الفلاحية الهامة محل اهتمام الوكالة العقارية الفلاحية

يحتاج القطاع الفلاحي بولاية تطاوين الى اصلاح زراعي عميق يثمن يعطي القيمة المضافة لقطاع يعتبر الركيزة الاساسية للاقتصاد الجهوي واحد ابرز المجالات التي استثمرت فيها الدولة اموالا طائلة لاحداث 30 منطقة سقوية عمومية تقارب مساحتها الان 3500 هكتار فضلا عما قدمته للخواص في ثمان مساحات مروية ومناطق بعلية هامة في الانتاج الفلاحي التي تمسح حوالي تسعة الاف و295 هكتار.





ورغم تحسن البنية الاساسية للقطاع الفلاحي بايجاد شبكات ري متكاملة وموارد مائية كافية لانتاج ما تحتاج اليه اسواق الجهة وتونس عموما من خضروات وغلال بدرية وبيولوجية فان نسبة الاهمال عالية في مختلف هذه المناطق السقوية ولا سيما منها العمومية لعدة اعتبارات من اهمها غياب اليد العاملة المختصة وايضا لمحدودية المساحات المسندة لكل منتفع والتي لا تزيد عن ستة هكتارات في اغلب المناطق.



...





وانطلاقا من هذا المعطى، فقد بادرت الوكالة العقارية الفلاحية بتصفية الاوضاع والحد من تشتت الملكية وتجزئتها واستبدالها بمستغلات فلاحية مهيئة للري ذات حدود منتظمة ولها مسالك فلاحية مستقلة وفي ذلك ضمان لاحياء المناطق السقوية العمومية وتنمية الانتاج وتنوعه

وحتى لا تبقى المناطق السقوية مجرد حدائق عائلية مشتتة مثلما هو الحال في معتمدية البئر الاحمر حيث لا تتعدى مساحة المقسم الواحد الهكتار الواحد ولا يضمن المردودية اللازمة ولا يؤمن دخلا كافيا يغطي احتياجات المستغلين الذين يشتغلون مهنا اخرى لتوفير ايرادات لاسرهم وفي اغلب هذه المناطق يتجاوز عدد المنتفعين عدد هكتارات مساحة المنطقة وفي ذلك خسارة للفلاح وللمجموعة الوطنية من حيث المردودية والكلفة التي لا تتماشى وقيمة المقسم الذي يتطلب استغلاله تداولا زراعيا وميكنة وغيرها من الضروريات غير المتوفرة في مثل هذه المناطق السقوية العمومية

وقد انطلقت وحدة العمل التابعة للوكالة العقارية الفلاحية بتطاوين في انجاز الابحاث الاولية لجمع المعطيات الاجتماعية والعقارية للمناطق السقوية وتنفيذ الاشغال الطوبوغرافية لاعداد الامثلة المفصلة للقطع الاصليةوعرضها على اللجنة الجهوية لابداء الراي قبل عرضها على اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية وفق ما افاد بهموات/ المكلف بالاشراف على وحدة العمل التابعة للوكالة ،احمد حسن

وشرعت وحدة العمل حسب ذات المصدر في التدخل في 30 منطقة سقوية عمومية حسب الاولويات المضبوطة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والسلط المحلية وقد شملت التدخلات في هذا الاطار 13 منطقة سقوية ،سبعة منها بصدد المسح واربعة بها اعادة تهيئة وواحدة بصدد المصادقة واخرى اراضي اشتراكية

وبخصوص المناطق السقوية الخاصة والمناطق البعلية ذات الطاقات الفلاحية الهامة في الانتاج والحركة الاقتصادية بشكل عام، قال احمد حسن ان اغلبها يفتقر الى وثائق ملكية واضحة تخول لمستغلها او لصاحبها الاقتراض من اجل مزيد الاستثمار، فضلا عن وجود بعض الاشكالات العقارية التي تحول دون الاستغلال الامثل لهذه الاراضي وفق ذات المصدر,

ويهدف تدخل الوكالة العقارية في هذه المناطق الثمانية الموزعة على خمس معتمديات من جملة ثمانية وتمسح حوالي 9295 هكتار الى الحد من تشتت الملكية وتجزئتها وذلك بتكوين مستغلات منتظمة وتمكين فلاحيها من شهائد ملكية لمزيد دفع الاستثمار بالجهة، لا سيما وان عدد مطالب الاستثمار عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عديدة بهذه المناطق التي تصل مساحة بعضها الى 2200 هكتار , وقد انطلقت عملية المسح في اربع منها هي المعونة ووادي الشناينة وكرشاو والصمار وفي هذا الشان اشار ايضا المكلف بالاشراف على وحدة العمل الى صعوبة تصفية وتخصيص بعض الاراضي الاشتراكية.