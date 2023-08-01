منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بافريقيا يومي 20 و21 سبتمبر المقبل : حاليا مشاركة 57 دولة من افريقيا

بلغ حتى الان عدد الدول التي ستشارك في منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بافريقيا الذي سينعقد بتونس يومي 20 و21 سبتمبر المقبل 57 دولة من افريقيا ومن خارجها، حيث ستكون فرنسا ضيف شرف في الدورة السادسة لهذا المنتدى ، وهو من اكبر المنتديات الافريقية التي تنتظم سنويا ببلادنا وفق رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري .



واضاف الجزيري في تصريح ل/وات /على هامش مشاركته في ملتقى التونسيين بالخارج في فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس اليوم ان عددا كبيرا من المؤسسات الاجنبية والبنوك الدولية وصناديق الاستثمار ستحضر هذا المنتدى في لقاء مهم يجمع الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بالافارقة وبالاجانب لتطوير الشراكات نحو القارة الافريقية.





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واوضح انه يتواصل الاعداد لهذا المنتدى لضمان اوفر الظروف لانجاحه، مشيرا الى انعقاد تظاهرة على هامش المنتدى يوم 22 سبتمبر حول الطاقات المتجددة .



يذكر ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي امضى اليوم مع شركة تنمية واستغلال فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب المستثمرين الاجانب في جرجيس وفتح افاق لهم نحو السوق الليبية والجزائرية وافريقيا جنوب الصحراء.