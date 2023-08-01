Babnet

منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بافريقيا يومي 20 و21 سبتمبر المقبل : حاليا مشاركة 57 دولة من افريقيا

رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري
Publié le Mardi 01 Août 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 48 ث
      
بلغ حتى الان عدد الدول التي ستشارك في منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بافريقيا الذي سينعقد بتونس يومي 20 و21 سبتمبر المقبل 57 دولة من افريقيا ومن خارجها، حيث ستكون فرنسا ضيف شرف في الدورة السادسة لهذا المنتدى ، وهو من اكبر المنتديات الافريقية التي تنتظم سنويا ببلادنا وفق رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري .

واضاف الجزيري في تصريح ل/وات /على هامش مشاركته في ملتقى التونسيين بالخارج في فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس اليوم ان عددا كبيرا من المؤسسات الاجنبية والبنوك الدولية وصناديق الاستثمار ستحضر هذا المنتدى في لقاء مهم يجمع الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بالافارقة وبالاجانب لتطوير الشراكات نحو القارة الافريقية.

...

واوضح انه يتواصل الاعداد لهذا المنتدى لضمان اوفر الظروف لانجاحه، مشيرا الى انعقاد تظاهرة على هامش المنتدى يوم 22 سبتمبر حول الطاقات المتجددة .

يذكر ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي امضى اليوم مع شركة تنمية واستغلال فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب المستثمرين الاجانب في جرجيس وفتح افاق لهم نحو السوق الليبية والجزائرية وافريقيا جنوب الصحراء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270813


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 01 أوت 2023 | 14 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:28
16:14
12:33
05:25
03:43
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-25
37°-27
34°-26
30°-25
  • Avoirs en devises
    23330,5

  • (31 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 juil)   845,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*