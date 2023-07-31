كرة السلة - المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثقيلة وديا امام نظيره الفرنسي 36-93

انقاد المنتخب التونسي لكرة السلة الى خسارة ثقيلة امام نظيره الفرنسي بنتيجة 36-93 في المباراة الودية التي اقيمت مساء اليوم الاثنين بمدينة "بوو" (جنوب غرب فرنسا).

وتندرج المباراة في اطار تحضيرات المنتخب الفرنسي للمشاركة في كاس العالم المقررة من 25 اوت الى 10 سبتمبر 2023 في كل من اندونيسيا واليابان والفليبين بينما يستعد المنتخب التونسي تحت اشراف مدربه الجديد القديم البرتغالي ماريو بالما لدخول مرحلة جديدة اثر تشبيب الفريق في سعيه من اجل كسب رهان الاستحقاقات القادمة.



