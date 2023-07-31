كاس الملك سلمان للاندية: الرجاء المغربي يفوز على الكويت الكويتي 2-صفر ويرافق الوحدة الاماراتي الى ربع النهائي

فاز الرجاء المغربي مساء اليوم الاثنين على نادي الكويت الكويتي بنتيجة 2-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز بمدينة ابها السعودية في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تنظمها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

وجاء تفوق الرجاء المغربي بفضل هدفي الحسين رحيمي (53) ومحمد زريدة (63).

وبفضل هذا الفوز، ضمن الرجاء المغربي والوحدة الاماراتي، متصدرا المجموعة ب6 نقاط، تاهلهما الى الدور ربع النهائي للمسابقة.

ويحتل الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري المركزين الثالث والرابع ليودعا البطولة مهما كان سيناريو الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الرابعة المقررة الخميس القادم والتي ستجمع شباب بلوزداد بالكويت الكويتي والرجاء المغربي بالوحدة الاماراتي.



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