كاس الملك سلمان للاندية العربية : الشباب السعودي يفوز على الزمالك المصري 1-صفر

فاز نادي الشباب السعودي على الزمالك المصري بنتيجة 1-صفر في المباراة التي احتضنها اليوم الاثنين ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تنظمها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

ويدين الشباب السعودي بفوزه للاعبه الارجنتيني ايفار بانيغا صاحب هدف الانتصار من ضربة جزاء (45).

ورفع نادي الشباب السعودي رصيده الى 4 نقاط متقدما على الزمالك المصري صاحب المركز الثاني ب3 نقاط.

ويحتل النصر السعودي المركز الثالث بنقطة واحدة و يتبارى في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين مع الاتحاد المنستيري (متذيل المجموعة بلا رصيد) في اطار ذات الجولة الثانية.



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