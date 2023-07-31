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رئيس الجمهورية يلتقي بسفيري فرنسا والاردن بمناسبة انتهاء مهامهما في تونس

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 18:13 قراءة: 0 د, 23 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على التوالي، بسفير الجمهورية الفرنسية بتونس أندري باران، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس ماهر الطراونة، الذين أدّيا له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامهما.

وتم خلال اللقاءين، تناول علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين تونس وفرنسا، وعلاقات الاخوة القائمة بين تونس والأردن، بالاضافة الى الاستحقاقات المقبلة مع كلا البلدين، وسبل تكثيف الجهود من أجل مزيد الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات، وفق بلاغين منفصلين لرئاسة الجمهورية.


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