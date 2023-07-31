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وزير الخارجية يتحادث مع ماهر الطروانة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة انتهاء مهامه بتونس

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 19:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحادث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الإثنين، مع ماهر الطروانة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة انتهاء مهامه بتونس والذي نوّه بمتانة علاقات التعاون بين البلدين، مؤكّدا حرص بلاده على الرقي بها إلى أعلى المراتب.

كما عبّر السفير الأردني عن بالغ شكره للسلطات التونسية، "على ما لقيه من دعم وتسهيلات لأداء مهمته في أفضل الظروف"، وفق بلاغ للخارجية.

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وقد أشاد الوزير بالجهود التي بذلها السفير الأردني طيلة فترة عمله بتونس ومساهمته في دعم العلاقات الأخويّة العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكّدا على أهمية مزيد تعزيزها، "لاسيما في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدّمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية المقرّر عقدها بعمّان خلال الفترة القادمة".




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