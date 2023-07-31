الداخلية: الكشف عن شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات بإحدى الشقق بجهة حدائق قرطاج وحجز 2262 صفيحة من مخدر القنب الهندي بقيمة تناهز 6 ملايين دينار

على إثر ورود معلومات إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، يوم السبت، مفادها وجود كمية هامة من المخدرات مخفية بإحدى الشقق بجهة حدائق قرطاج بالعاصمة، تم إجراء جملة من التحريات الميدانية التي أمكن من خلالها التعرّف على صاحب الشقة المذكورة والذي قام حسب التحرّيات بنقل 5 حقائب كبيرة الحجم تحتوي على كمية هامة من مخدر القنب الهندي على متن سيارته، وبمزيد تعميق التحرّيات أمكن تحديد مكان تواجد السيّارة وبنصب كمين مُحكم أمكن ضبط المظنون فيه بجهة قمرت والذي كان مرفوقا بـ 7 أشخاص (يحملون جنسيات مختلفة).



وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين أنه بالتحرّي مع المظنون فيه الرّئيسي ومُجابهته بمقاطع فيديو إحدى كاميرات المراقبة، اعترف أنه قام بنقل الحقائب المذكورة التي تحتوي على المخدّرات، بناءً على طلب أحد مُرافقيه، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة تمّت مُداهمة الشقة بجهة حدائق قرطاج وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 5 حقائب كبيرة الحجم تحتوي على 2262 صفيحة من مخدّر القنب الهندي، تزن حوالي 226 كلغ تقدّر قيمتها المالية الجمليّة بـحوالي 6 ملايين دينار.





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وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بـ9 أشخاص وحجز سيّارتين وكمية المخدرات المذكورة ومواصلة الأبحاث معهم.

