أريانة: تعليق القائمات الأوليّة للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية في مقرات المعتمديات بداية من اليوم

أعلنت ولاية أريانة، اليوم الاثنين، عن انطلاق تعليق القائمات الأولية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية بولاية أريانة، وذلك بداية من تاريخ اليوم بمقرات المعتمديات، على أن تفتح آجال الاعتراضات لمدة شهر من 1 إلى 30 أوت 2023 بدخول الغاية.

وأوضحت الولاية، في بلاغ أمضاه والي أريانة رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، أن القائمات الإسمية للمترشحين تعدّ أولية وقابلة للمراجعة، كما يعتبر الترتيب أوّليا إلى حين دراسة جميع الاعتراضات المدوّنة بالسجل المفتوح للغرض بكل معتمدية.

وأضافت أنه يمكن لكل مترشّح للانتفاع بمسكن اجتماعي الاعتراض بخصوص المعطيات المدرجة بالقائمات الأولية سواء تلك التي تهمّه شخصيا أو التي تتعلق بأي مترشح آخر، كما يمكن كذلك لأي مواطن الإعتراض إذا ما توفرت لديه معطيات بخصوص أي مترشح شرط الإدلاء بما يبرّر ذلك.

ويتعيّن على كل معترض، وفق ذات البلاغ، الإدلاء بمعلومات جديّة ووجيهة بخصوص كل مترشح خاصّة في ما يتعلق بعنصر الدخل العائلي، وعدم الملكية وستتم دراسة جميع الاعتراضات حالة بحالة ومراجعة الترتيب الأوّلي، واعداد القائمات النهائية في اطار اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.



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ويتم تسجيل الاعتراضات في السجلات المعدّة للغرض بمقرات المعتمديات خلال التوقيت الإداري، ولا يمكن قبول أي اعتراض خارج التوقيت الإداري أو خارج الآجال، أو باعتماد وثيقة اعتراض مغايرة للسجل المخصّص للغرض، وتودع مطالب الإعتراضات وجوبا بمقر المعتمدية أين يقع تسجيلها بدفتر مرقم معدّ للغرض.

جدير بالذكر أن المساكن الاجتماعية بالبكري البالغ عددها 1567 مسكنا جاهزة منذ أكثر من أربع سنوات وتم ربطها تقريبا بمختلف الشبكات العمومية للتطهير وبشبكات الكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب، دون أن يتم توزيعها على مستحقيها.