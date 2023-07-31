مونديال السيدات - المجموعة الثانية: نيجيريا ترافق استراليا الى الدور ثمن النهائي

تأهلت سيدات منتخب نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم للسيدات عقب التعادل بلا أهداف مع منتخب أيرلندا في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب سونكورب في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، احتلت نيجيريا المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط خلف استراليا المتصدرة برصيد 6 نقاط ليتأهلا معا إلى الدور ثمن النهائي.

وبالمقابل، ودعت كندا وايرلندا المسابقة بعدما احتلتا المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط ونقطة واحدة على التوالي.