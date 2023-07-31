كاس الملك سلمان: الوحدة الاماراتي يفوز على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 ويقترب من التاهل الى ربع النهائي

اقترب نادي الوحدة الاماراتي من التاهل الى الدور ربع النهائي لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم اثر فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 اليوم الاثنين على ملعب مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة ابها لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء فوز الوحدة الاماراتي بفضل هدفي فاكوندو كروسبيزكي (44) وكريستيان غوانكا (61) قبل ان يذلل شباب بلوزداد الفارق بواسطة ايمن بوقرة (81).

وانفرد الوحدة الاماراتي بفضل هذا الانتصار بطليعة المجموعة الرابعة ب6 نقاط متقدما بفارق 3 نقاط على الرجاء المغربي الذي يلعب في وقت لاحق من مساء اليوم امام نادي الكويت الكويتي الذي لا يملك نقاط. وفي المقابل مني شباب بلوزداد بخسارته الثانية ليبقى بلا رصيد وتتقلص حظوظه بشكل كبير في التاهل الى الدور ربع النهائي.