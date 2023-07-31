توزر: توقع زيادة في حجم انتاج التمور بحوالي 23 بالمائة مع تحسن في الجودة

تتوقع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، تسجيل زيادة في حجم انتاج التمور للموسم الحالي 2023 / 2024 بحوالي 23 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، مع تسجيل تحسن في الجودة بفضل تطبيق البرتوكول الصحي للوقاية من الآثار السلبية لافة "عنكبوت الغبار" في انتظار القيام بالتقديرات النهائية، وفق ما جاء في تقارير تم عرضها خلال جلسة عمل لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي عقدت نهاية الأسبوع.



وبينت التقارير أن عملية بيع الصابة على رؤوس النخيل انطلقت خلال شهر جويلية الجاري وسجلت تقدما متفاوتا حيث بلغت 100 بالمائة لدى بعض المجامع، وقدرت التقارير استنادا الى التقديرات الاولية ان يكون الموسم الحالي "طيبا"، خاصة مع حسن تطبيق البرتوكول الصحي لمقاومة "عنكبوت الغبار" الذي يمس من جودة المنتوج، حيث تم التأكيد على تجاوز خطر الإصابة، وايضا على ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة، أي خلال شهر أوت القادم، على تغليف العراجين لحماية الثمار من "دودة التمر".





...



وتم في إطار مكافحة هذه الآفة توزيع 23,5 طنا من مادة الكبريت المذاب المستعمل للمداواة ويستعد المجمع المهني المشترك للتمور للانطلاق في عمليات تغليف العراجين بشباك الناموسية بهدف الحماية من "دودة التمر"، حيث تم توزيع 252 ألف ناموسية على المصدرين والفلاحين إضافة الى 500 ألف ناموسية بصدد إتمام عملية توزيعها لفائدة المصدرين مع توفر مخزون طيب من هذه المادة لدى مخازن المجمع، والتى يعتبر سعرها مدعما من طرف الدولة بحوالي 80 بالمائة.



كما تتوفر لدى المجمع المهني المشترك للتمور الكميات اللازمة من البلاستيك المخصص لتعليف العراجين للحماية من الامطار المحتملة في بداية فصل الخريف، وبينت الأرقام التي قدمها المجمع مساهمة الجهة في عملية تصدير التمور نحو الخارج بفضل انتصاب مجموعة من وحدات تكييف التمور وتصديرها، حيث تم الى منتصف شهر جويلية تصدير 24500 طن من التمور انطلاقا من ولاية توزر بعائدات مالية بلغت 165 مليون دينار.