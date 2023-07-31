تظاهرة رياضية  في كرة اليد الشاطئية بجرجيس

استضاف شاطئ وسط مدينة جرجيس " باتوار" يوم السبت تظاهرة رياضية ناجحة في كرة اليد الشاطئية نظمتها جمعية اطارات التربية البدنية والرياضة بجرجيس بمشاركة بعض قدماء لاعبي كرة اليد بولاية مدنين وعدد من اندية كرة اليد بجهة الجنوب الشرقي



وشمل برنامج اليوم التنشيطي الأول في كرة اليد الشاطئية مقابلات في صنفي الذكور والسيدات من مختلف الاجيال..

.وقال رئيس جمعية اطارات التربية البدنية والرياضة بجرجيس عامر بوزميتة احد الاطراف المنظمة للدورة انه تم توفير كل اللوجستيك اللازم والمستلزمات المادية من تهيئة لفضاء اللعب والادوات والاثاث وتركيز خيام لتوفير اسباب نجاح التظاهرة وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المحلية .



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كما اعرب عن امتنانه لعدد من مدرسي التربية البدنية بالجهة ومن قدامى لاعبي كرة اليد في ولاية مدنين للدعم الذي قدموه من اجل التعريف بكرة اليد الشاطئية مشيرا الى انه تم الاعداد لتنظيم التظاهرة في وقت قياسي وشدد على ان الدورة ساهمت في التعريف بكرة اليد الشاطئية معربا عن امله ان يتحول اليوم التنشيطي الى دورة سنوية يتم الاعداد لها بصفة مسبقة لتشمل اعدادا اكبر من الجمعيات



ويذكر ان الالعاب الشاطئية تشهد انتشارا واسعا في المدن الساحلية التونسية سواء من خلال بطولات رسمية او دورات ودية خاصة في رياضتي كرة اليد والكرة الطائرة .

وقد اعطى تنظيم دورة الالعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023 في جوان الماضي دفعا هاما لهذه الالعاب سواء من ناحية الاقبال على المشاركة في التظاهرات او من ناحية الترويج الاعلامي.

ويراهن عدد من الناشطين في القطاع المدني بجرجيس على مزيد النهوض بتعاطي الالعاب الشاطئية على شواطئ المدينة الممتدة على عشرات الكلمترات في سياق تنويع المنتوج السياحي والتنسيطي

