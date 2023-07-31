زغوان: تعطل تزويد منطقة وادي الصبايحية بزغوان بماء الشرب لمدة 6 أشهر بسبب رفض المواطنين دفع معلوم الربط بالشبكة

تسبب رفض المواطنين بمنطقة وادي الصبايحية السفلى بمعتمدية زغوان، دفع معلوم الربط بشبكة المياه، في تعطل مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، الذي تم إنجازه منذ ما يفوق ال06 أشهر، رغم المحاولات المتكررة التي بذلتها كل الأطراف لحمل المواطنين على دفع المعاليم حتى تتمكن مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) من القيام بعملية الربط وتركيز العدادات، وفق رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فوزي بن علي



وبين ذات المصدر لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن حوالي 300 عائلة ستنتفع بتدخل هذا المشروع الذي أنجز ضمن مشاريع برنامج التنمية المندمجة بكلفة مالية قدرت ب937 ألف دينار ، وأضاف ايضا أن مشروع تزويد المنطقة العليا لوادي الصبايحية المدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية الذي ستنتفع به حوالي 500 عائلة، بلغ نسبة تقدم قدرت بحوالي 85 بالمائة وسيكون جاهزا في غضون شهر سبتمبر القادم بكلفة أشغال بلغت 1 فاصل 3 مليون دينار، وهو ما سيمكن من تزويد كامل منطقة وادي الصبايحية التي تكبد أهاليها مشاقا كبيرة في السنوات الماضية للحصول على الماء





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وأكد معتمد زغوان لطيف مصاطفية لـ"وات" من جانبه أن الإشكال المتعلق بتزويد منطقة وادي الصبايحية السفلى في طريقة إلى الحل حيث تم تأمين معاليم الربط بشبكة المياه لدى رئيس المجمع ليتولى تحويله إلى مصالح "الصوناد" حتى تتولى القيام بإنجازالأشغال قبل موفى شهر أوت المقبل