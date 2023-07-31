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اتحاد بنقردان - سيف الشرفي يعزز الصفوف

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 10:26 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان ان الحارس سيف الشرفي سيعزز صفوف فريق الاكابر لكرة القدم في الموسم الكروي الجديد
وسبق لحارس النادي الافريقي ان خاض تجربة ناجحة مع اتحاد بنقردان في موسم 2016-2017.
ويجري ابناء المدرب شهاب الليلي حاليا تربصا اعداديا بجزيرة جربة يتواصل الى غاية يوم 10 اوت المقبل.


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