الكاف: مشاريع صيانة ب80 مؤسسة تربوية ونشر طلب العروض لبناء اعدادية برج العيفة خلال شهر اوت

تتواصل التدخلات التي تقوم بها المندوبية الجهوية للتربية بالكاف، في 80 مؤسسة تربوية بنسق حثيث، وهي عمليات تهم الصيانة والتهيئة وإعادة تأهيل المركبات الصحية وتجديدها وبناء عدد من القاعات، وفق المندوب الجهوي للتربية نبيل الصمادحي



وبين الصمادحي في تصريح اعلامي أن عمليات الصيانة تجري بنسق عادي، متوقعا انهاء العديد من المشاريع مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة





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وأشار في ذات السياق الى انه سيتم، خلال شهر أوت المقبل، الإعلان عن طلب العروض لإعادة بناء إعدادية برج العيفة بالكاف الشرقية، وذلك بعد تداعيها للسقوط وهدمها ، فيما يتواصل مشروع بناء المعهد النموذجي بنسق عادي، على أن يتم انهاؤه مع نهاية شهر مارس 2024 وفق الصيغة التعاقدية مع صاحب المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع