Babnet

الكاف: مشاريع صيانة ب80 مؤسسة تربوية ونشر طلب العروض لبناء اعدادية برج العيفة خلال شهر اوت

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تتواصل التدخلات التي تقوم بها المندوبية الجهوية للتربية بالكاف، في 80 مؤسسة تربوية بنسق حثيث، وهي عمليات تهم الصيانة والتهيئة وإعادة تأهيل المركبات الصحية وتجديدها وبناء عدد من القاعات، وفق المندوب الجهوي للتربية نبيل الصمادحي

وبين الصمادحي في تصريح اعلامي أن عمليات الصيانة تجري بنسق عادي، متوقعا انهاء العديد من المشاريع مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة

...

وأشار في ذات السياق الى انه سيتم، خلال شهر أوت المقبل، الإعلان عن طلب العروض لإعادة بناء إعدادية برج العيفة بالكاف الشرقية، وذلك بعد تداعيها للسقوط وهدمها ، فيما يتواصل مشروع بناء المعهد النموذجي بنسق عادي، على أن يتم انهاؤه مع نهاية شهر مارس 2024 وفق الصيغة التعاقدية مع صاحب المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270764


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 31 جويلية 2023 | 13 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:29
16:14
12:33
05:24
03:42
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
35°-25
35°-25
37°-27
34°-26
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*