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بنزيما يقود اتحاد جدة لربع نهائي كأس الملك سلمان بالفوز على الصفاقسي

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 22:13 قراءة: 1 د, 2 ث
      
انقاد النادي الصفاقسي الى خسارته الثانية على التوالي في مسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم بعد هزيمته امام اتحاد جدة السعودي بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها مساء اليوم الاحد ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.
وحسم اتحاد جدة نتيجة المباراة بفضل هدف نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 63.
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الترجي الرياضي يسقط في فخ التعادل السلبي امام الشرطة العراقي ويعقد حساباته في التاهل الى الدور القادم...

ولحساب المجموعة ذاتها، كان الترجي الرياضي قد تعادل في وقت سابق مع الشرطة العراقي بلا اهداف.
...

وضمن اتحاد جدة تاهله الى الدور ربع النهائي بعدما رفع رصيده الى 6 نقاط في الصدارة بينما فقد النادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع والاخير بلا رصيد كامل حظوظه في الترشح.
وستلعب بطاقة التاهل الثانية عن هذه المجموعة بين الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني ب4 نقاط والترجي الرياضي الذي يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.
وفي اطار الجولة الثالثة والاخيرة المقررة يوم الاربعاء المقبل، يواجه الترجي الرياضي النادي الصفاقسي فيما يلاقي اتحاد جدة الشرطة العراقي.
الترتيب ن ل
1-اتحاد جدة 6 2
2-الشرطة العراقي 4 2
3-الترجي الرياضي 1 2
4-النادي الصفاقسي 0 2




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